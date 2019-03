Ancelotti dalla parte di Insigne: 'Lo capisco'

Carlo Ancelotti sta dalla parte di Lorenzo Insigne nel recente caso che lo ha visto al centro dell'attenzione del Napoli e non solo. "Ho letto del suo sfogo e lo capisco, è pienamente comprensibile – ha affermato il tecnico partenopeo alla vigilia della partita di Europa League contro il Salisburgo -. Su di lui c'è molta pressione, sente molta responsabilità e per la squadra è diventato sempre più importante. Lorenzo è nato a Napoli, cresciuto in questa squadra e il fatto che riceva attenzioni diverse dagli altri gli pesa".

Intanto l'attenzione è sulla partita di giovedì, cui il Napoli parte dal 3-0 dell'andata. "Il risultato è stato buono, ma non ci pensiamo. Vogliamo giocare al meglio delle nostre possibilità e vincere anche al ritorno. In avanti ci sarà Milik, dietro mi fido di Chiriches e Luperto. Il posto Sassuolo? Non ne abbiamo parlato, ora serve guardare avanti e un turno di campionato in mezzo a due partite in Europa può rivelarsi complicato da un punto di vista fisico e mentale", ha spiegato Ancelotti.

SPORTAL.IT | 13-03-2019 20:45