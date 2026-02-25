Ancelotti e Brasile, il rinnovo non è scontato: si tratta ancora, lo scenario

Il ct tratta con la Federcalcio brasiliana per il rinnovo. Il presidente: "Non è ancora fatta". Nel frattempo il ct gira gli stadi del campionato brasiliano

Carlo Ancelotti si sta integrando sempre di più in Brasile. Il commissario tecnico della Seleçao ha formato le basi con le ultime partite del girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Ora si sta preparando in vista del torneo nel Nord America nel 2026. Nel frattempo, si gode l’atmosfera spettacolare in Brasile. Hanno fatto il giro del mondo le foto che lo hanno immortalato al Carnevale di Rio, anche insieme a Matteo Berrettini. Proprio durante il Carnevale, un cantante ha chiesto dal palco ad Ancelotti di convocare Neymar per il suo ultimo Mondiale. Ancelotti ha dato una risposta vaga, quel che è certo è che bisogna iniziare a pensare alla lista dei convocati, mentre c’è la questione rinnovo che tiene ancora banco.

Il presidente della Federcalcio brasiliana: “Rinnovo con Ancelotti? Non ancora”

Nonostante non sia passato neanche un anno dallo scorso maggio quanto è arrivato sulla panchina della Seleçao, si parla già di rinnovo per Ancelotti, Una trattativa che sta subendo alti e bassi, una settimana sembra fatta e quella dopo si ritorna in stand by. A smorzare gli animi è il presidente della Federcalcio brasiliana Samir Xaud. Il numero uno della CBF era stato interpellato sull’argomento nella mixed zone della sede centrale dell’organizzazione e ha rallentato un attimo i tempi per il rinnovo di Ancelotti con il Brasile: “È fatta? Non ancora. Ci siamo quasi. Ne stiamo discutendo, è nelle fasi finali di adattamento e speriamo di prendere presto una decisione”.

“Abbiamo i migliori giocatori del mondo, dobbiamo sfruttarli con Ancelotti”

Nonostante il presidente della Federcalcio brasiliana non abbia dato tempistiche precise, è evidente che lo scenario sia ben preciso, salvo ribaltoni. Samir Xaud ha elogiato il lavoro fatto fin qui dal commissario tecnico e ha parlato di futuro del calcio brasiliano con lui, giustificando la scelta della CBF di intavolare i discorsi per il rinnovo. Anche perché l’obiettivo è quello di costruire insieme all’italiano un progetto a lungo termine: “Niente di immediato, ma piuttosto un processo, una costruzione. Crediamo che un anno sia troppo breve per sviluppare un lavoro che dia frutti, che produca risultati”.

Xaud non ha dubbi sulla qualità della rosa a disposizione di Ancelotti: “Abbiamo la migliore materia prima al mondo. Dobbiamo sfruttarla, sfruttare il suo periodo in Brasile con la Nazionale. E ho grande fiducia nel lavoro che sta svolgendo Ancelotti. Proprio per questo, abbiamo avviato questo dialogo per il rinnovo”.

I prossimi impegni del Brasile di Ancelotti

Difficile sapere se Ancelotti rinnoverà con il Brasile prima dell’inizio del Mondiale. Quel che è certo è che tra marzo e aprile giocherà due amichevoli cruciali in preparazione della Coppa del Mondo: il 26 marzo contro la Francia e l’1 aprile contro la Croazia, prima di partire per gli Stati Uniti. Brasile che è stato inserito nel girone C insieme a Marocco, Haiti e Scozia. Ancelotti si sta girando il Brasile e non solo per andare a scovare i talenti da inserire nel gruppo della Nazionale: nella serata di martedì era sulle tribune del Mineirao per assistere alla sfida tra Cruzeiro e Corinthians. Alla guida della Nazionale brasiliana da meno di un anno, Carlo Ancelotti ha diretto otto partite con la Seleção. In questo periodo, ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.