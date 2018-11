Ancelotti e il fattore c: campionato, Champions e Cavani

Carlo Ancelotti a Radio KissKiss ha affrontato diversi temi, da quelli tattici a quelli motivazionali, non tralasciando qualche spunto che inizia a far sognare i tifosi del Napoli.

Su Hamsik regista e Insigne attaccante: “Hamsik regista è stato facile da pensare, ha tutte lo doti per farlo. Mentre Insigne davanti mi è venuto in mente dopo la gara persa contro la Sampdoria: dovevo farlo rifiatare permettergli di essere più lucido davanti alla porta”.

Sui tanti campioni allenati, ma non Cavani: “E’ vero Cavani non l’ho ancora allenato, mi piacerebbe farlo e mai dire mai…Lo scudetto? Ora non è il momento di fare calcoli. Siamo partiti bene, ma possiamo fare di più. Alla fine del girone di andata tireremo una bella riga e faremo un bilancio. Vediamo anche dove saremo in Champions League. Nel calcio ci vuole anche c…fortuna. Io sono nato fortunato e anche il presidente lo è”.

Sui fischi e sul razzismo: “Sono sempre convinto che bisogna lasciare il campo, ma serve la volontà di tutti, anche dei tifosi del Napoli. I tifosi devono fare i tifosi della propria squadra e non tifare contro gli avversari. Devono dare energia positiva. Gli insulti razzisti vanno fermati, c’è anche un regolamento da applicare”.

Sul mercato e sul VAR in Champions: “Todibo? E’ un buon giocatore , un giovane e il club è molto attento. E’ interessante. Il VAR spero possa essere introdotto in Champions. Sono già in ritardo. Ci sono tanti arbitri di esperienza dagli ottavi di finale e il VAR potrebbe aiutarli: negli ultimi tempi ci sono stati troppi errori. Un errore in Champions rispetto a un errore in campionato lo paghi molto di più. In campionato puoi rimediare visto le 38 giornate, ma in Europa, in una gara da dentro e fuori ci si gioca tutto in 180 minuti e una decisione sbagliata la paghi carissima. Il VAR, comunque, per me andrebbe utilizzato un po’ di più”.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 21:20