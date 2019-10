Ancelotti e la tribuna di Insigne: i perché del tecnico

Carlo Ancelotti ha trovato parole di elogio per il suo Napoli dopo lo 0-0 sul campo del Genk, ma ha anche voluto spiegare i motivi dietro la tribuna di Lorenzo Insigne.

"Niente di particolare, l'avevo visto poco brillante in allenamento – ha spiegato il tecnico dei partenopei -. Per questo motivo mi è sembrata la cosa migliore tenerlo fresco e prepararlo bene per la prossima partita".

Al suo posto Lozano e Milik: "Hanno entrambi disputato una buona partita – è il giudizio di Ancelotti -. Milik nelle sue due occasioni poteva finalizzare bene, nella prima poteva essere più preciso ma nell'altra è stato sfortunato. La nostra partita comunque è stata buona, anche se siamo stati poco efficaci e poco sfortunati con i tre legni. Ma l'impegno c'è stato".

02-10-2019