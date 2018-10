Ancelotti fa i conti: 'Il ritorno contro il Psg sarà decisivo'

Carlo Ancelotti va a un passo dal fare un brutto scherzo da ex al Paris Saint-Germain, ma alla fine torna a casa con un punto pesante in ottica qualificazione.

Dopo essere stati in vantaggio per due volte quando si rimedia solo un pareggio i rimpianti possono essere superiori ai motivi di soddisfazione, ma il tecnico emiliano plaude alla prova della squadra commentando la partita ai microfoni di 'Sky Sport': “Avevamo quasi vinto, c'è soddisfazione per la prova, ma anche il rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Comunque non possiamo rimproverarci nulla, il Psg ha così tanta qualità che possono inventarsi un tiro all’incrocio all’ultimo minuto che non macchia la nostra prestazione. Abbiamo iniziato con un po’ di timore, ma poi siamo entrati in partita concedendo poco. Peccato per qualche occasione non sfruttata. La gara del ritorno sarà decisiva per il passaggio del turno, abbiamo la possibilità di giocarla in casa e dovremo sfruttare questo vantaggio".

In campo si è visto un Napoli camaleontico, a tratti con la difesa a tre, schema tattico adottato anche dai francesi nel secondo tempo: “Il Psg ha tre attaccanti così forti che la squadra può anche permettersi di non avere equilibrio, ma nel secondo tempo con la difesa a tre sono andati meglio – ha osservato Ancelotti – Sono contento di tutti. Maksimovic ha fatto un’ottima partita, Allan e Hamsik ci hanno garantito equilibrio e gli attaccanti hanno dato un grande aiuto in fase di non possesso".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 00:00