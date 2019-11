Ancelotti, fiducia a tempo da parte del Napoli

Il clima intorno al Napoli è febbrile, ma la panchina di Carlo Ancelotti non sembra essere in discussione. Quantomeno per ora.

Secondo quanto suggerito dal 'Corriere dello Sport', infatti, Aurelio De Laurentiis non ha messo in discussione la posizione del suo allenatore, sebbene la situazione possa anche cambiare (e precipitare) in un futuro non lontano. Il quotidiano della Capitale afferma infatti che la fiducia della proprietà verso il tecnico di Reggiolo resiste, ma potrà essere messa in discussione dopo la sosta per le nazionali, e per la precisione quando il Napoli affronterà il Liverpool.

Potrebbe essere quella la giornata in cui il futuro di Ancelotti sarà scritto, e forse quello dell'intero progetto attualmente costruito intorno al Napoli.

SPORTAL.IT | 10-11-2019 12:36