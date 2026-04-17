Ancelotti sul grande schermo come Andreotti e Maradona: Sorrentino pensa a un film su di lui 

Il regista premio Oscar vorrebbe girare un biopic sulla vita dell’allenatore emiliano, oggi c.t. del Brasile: il progetto al vaglio di un gruppo di investitori

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La vita di Carlo Ancelotti raccontata in un film d’autore: è questo il nuovo progetto di Paolo Sorrentino, tecnico premio Oscar innamorato del calcio e intenzionato a portare la carriera del tecnico italiano sul grande schermo. Il progetto è al vaglio di un gruppo di investitori.

Tanto calcio nel cinema di Sorrentino

C’è tanto calcio nel cinema di Paolo Sorrentino, regista premio Oscar e grande tifoso del Napoli (era al Maradona in occasione della partita vinta dagli azzurri sul Milan). Nella sua opera d’esordio, “L’uomo in più”, uno dei due Antonio Pisapia, protagonisti di altrettanti racconti che si svolgono in parallelo, è un ex calciatore che tenta di imporsi come allenatore dalle idee innovative: un personaggio ispirato alle idee calcistiche di Arrigo Sacchi e alla figura del compianto Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma morto suicida.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il calcio torna anche in “Youth”, con un personaggio chiaramente ispirato a Diego Armando Maradona, e lo stesso Pibe de Oro è quasi un attore non protagonista in “È stata la mano di Dio”, il cui titolo prende ispirazione proprio dal celebre gol del “Diez” all’Inghilterra, durante i Mondiali dell’86. Sorrentino, inoltre, dedicò il successo agli Oscar con “La Grande Bellezza” proprio a Maradona.

Un film su Ancelotti

L’interesse di Sorrentino per il calcio potrebbe portare ora il regista napoletano a raccontare per la prima volta la storia di un personaggio reale del mondo del calcio: Carlo Ancelotti. A riferire la notizia è Calcio e Finanza, secondo cui Sorrentino avrebbe già sottoposto il progetto all’esame di un gruppo di investitori: il regista attende una risposta che potrebbe essere rimandata a fine Mondiali. Qualora il Brasile allenato da Ancelotti vincesse la sesta Coppa del Mondo, infatti, Sorrentino potrebbe contare un finale epico per la sua storia.

Ancelotti come Andreotti

Ancelotti come Giulio Andreotti, dunque, l’unico altro personaggio reale la cui storia Sorrentino ha affrontato in un film, “Il Divo”. Rispetto alla carriera del politico democristiano la carriera del tecnico emiliano ha di sicuro meno punti oscuri, ma un regista come Sorrentino saprebbe di sicuro tirare fuori un racconto innovativo e originale, come nel suo stile.

Di certo il materiale non gli mancherebbe: dalle origini contadine ai successi internazionali da calciatore e da allenatore – su tutte le 5 Champions League vinte in panchina tra Milan e Real Madrid – la parabola del tecnico di Reggiolo offrirebbe diversi succosi spunti a Sorrentino. E chissà che il film su Ancelotti non possa contribuire a riportare un po’ di “grande bellezza” anche in un calcio italiano depresso dopo la mancata qualificazione al Mondiale.