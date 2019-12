Ancelotti: "Gattuso? Mi fido di De Laurentiis"

Carlo Ancelotti dopo il pareggio contro l'Udinese ha parlato del suo possibile esonero: "Gattuso ha parlato col Napoli? Fa parte del gioco, Rino è un fratello. Il presidente ha detto che ha fiducia in me e io ci credo ciecamente. Non ho mai pensato di lasciare il Napoli, adesso mi sento molto più coinvolto".

Il tecnico dei partenopei ha negato con forza le tensioni nello spogliatoio: "Nessuna polveriera. Sento parlare di squadra spaccata, problemi con l'allenatore, allenamenti blandi, tutto falso! Non c'è nessun problema, la squadra sta bene, abbiamo cercato di rifocalizzare le cose sull'aspetto difensivo".

Insigne bocciato: "Non aveva fatto bene come non avevano fatto bene altri. Ho cercato di modificare l'assetto mettendo la punta alta e forzando il gioco sulla sinistra con Lozano. Insigne si sente responsabile della situazione perché è il capitano, ma lui ha gli stessi problemi degli altri. A questa squadra serve tranquillità".

SPORTAL.IT | 07-12-2019 21:04