Ancelotti: 'Gol al 90'? Tutto studiato...'

Ennesima notte europea di gloria per Carlo Ancelotti, che fa scacco matto ai vice campioni della Champions 2018 del Liverpool rilanciando il Napoli in ottica qualificazione dopo il pareggio di Belgrado.

Adesso sono proprio gli azzurri a guardare dall’alto i Reds e il Psg alla vigilia del doppio confronto con i francesi, grazie al guizzo allo scadere di Insigne che ha battuto Alisson regalando al Napoli un successo più che meritato:

"Le partite si preparano, poi sta tutto nell'interpretazione e i ragazzi l'hanno interpretata – si schernisce Ancelotti ai microfoni di ‘Sky Sport’ – In difesa non abbiamo concesso nulla e non ci siamo mai arresi. Abbiamo avuto tante occasioni, ma meglio segnare alla fine, così si soffre meno… Questa vittoria che ci tiene in corsa nel girone".

Poi, sulla scelta di preferire Maksimovic a Hysaj: "Non abbiamo difeso a tre, era un 4-4-2 con Maksimovic a destra per evitare la pressione dei loro attaccanti in fase di impostazione di gioco, questo ci ha permesso di tenere Mario Rui in fase più offensiva. Questa vittoria ci può aiutare dal punto di vista mentale, possiamo giocare più sciolti, a volte siamo stati un po' bloccati".



