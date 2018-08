Ancelotti: "Il gol ci ha svegliati"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di DAZN ha analizzato la vittoria al debutto sulla panchina azzurra: "C’era tanta emozione, soprattutto per come era cominciata la partita. Per fortuna dopo ci siamo rialzati, alle prime giornate è normale. Oggi siamo stati un po’ lenti, sono i problemi di inizio stagione. Stiamo cercando di cambiare qualcosa, la squadra si sforza, si impegna. I presupposti per fare bene ci sono, questo gruppo è sano perché anche in una partita di sofferenza siamo riusciti a mettere in campo qualità".

"Ho notato che c’era poca intensità nella fase difensiva, arrivavamo sempre in ritardo, la costruzione del gioco era timida. Poi il gol credo che in questa situazione ci abbia svegliato dal torpore. Abbiamo iniziato a giocare con più ritmo e intensità e alla fine abbiamo meritato".

Ora c'è il Milan: "Ho incontrato Simone oggi che è il fratello di Pippo, c’è Gattuso, c’è Maldini. Insomma, sono felice di rivedere tutti".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 23:25