Ancelotti: "Il mercato va bene così"

Carlo Ancelotti parla alla vigilia del suo esordio sulla panchina del Napoli, sabato sera contro la Lazio: "Sono molto emozionato, torno in Italia dopo 9 anni. Tanto è cambiato, ma sono contento di essere qui. Purtroppo questa vigilia è funestata da questa disgrazia accaduta a Genova, ha cambiato l'umore di tutta Italia".

"Spero di arrivare alla quadratura già da domani, la squadra mi ha dato segnali incoraggianti. Qualche amichevole non è andata bene, ma stiamo cambiando qualcosa: questa squadra ha fatto benissimo negli ultimi anni e quindi per cambiare è necessario avere del tempo. Ma non parlo di stravolgimenti, anche se vogliamo fare qualcosa di diverso".

Il mercato: "Colmare il gap con la Juventus? Questa squadra ha qualità, anche se non è al top individualmente. Qui c’è un gruppo sano e le qualità individuali si combinano molto bene. Non c’è l’esigenza di stravolgere questo gruppo tanto sano quanto competitivo. Non posso dare un voto al mercato del Napoli, ma il mercato è stato in linea con quello che ci eravamo prefissati. Il giudizio definitivo verrà dato dal campo, a fine stagione non certo domani".

SPORTAL.IT | 17-08-2018 13:05