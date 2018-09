Ancelotti: 'Il Napoli farà una grande Champions'

Salutata la Champions nel 2017 già dopo la fase a gironi, il Napoli riparte da Belgrado con l’obbligo di fare bottino pieno contro la Stella Rossa, pena il rischio di mettere in salita un girone già difficilissimo con Liverpool e Psg.

Carlo Ancelotti torna al “Marakana”, stadio cui è legato un episodio-chiave dell’epopea del Milan di Arrigo Sacchi, in quella partita nella nebbia del 1988 sospesa con i rossoneri a un passo dall’eliminazione e rigiocata dall’inizio il giorno successivo con Gullit e compagni che riuscirono a qualificarsi per poi trionfare nella finale di Barcellona contro la Steaua Bucarest. “Qui ho giocato due volte – ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa – Quella del 1988 da giocatore la ricordo molto bene, fu una partita difficilissima contro un avversario molto forte, avemmo fortuna, ma alla fine meritammo di passare. Nel 2006 poi disputammo un preliminare con il Milan, e andò bene pure quella volta… Se valesse il detto ‘non c’è due senza tre’ saremmo a posto”.

Il presente però si chiama Napoli e una squadra che deve farsi una reputazione a livello internazionale: “Il girone è molto difficile, forse il più difficile in assoluto, perché ci siamo noi, il Psg e il Liverpool, ma anche per la presenza della Stella Rossa. Voglio vedere coraggio, personalità e voglia di imporre il proprio gioco, sappiamo che giocheremo in un ambiente difficile, ma saremo competitivi anche in Champions”.



SPORTAL.IT | 17-09-2018 19:45