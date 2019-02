Ancelotti impietoso: 'Risultato inaccettabile'

Il secondo 0-0 consecutivo non va giù a Carlo Ancelotti. Dopo la Fiorentina, anche il Torino raccoglie punti contro i granata senza subire reti.

L'analisi della partita del tecnico emiliano è impietosa ai microfoni di 'Sky Sport': “Giochiamo bene, ma non riusciamo a finalizzare. Se una squadra gioca in questo modo con concentrazione e determinazione non si può non segnare, non è una cosa che si può accettare con serenità. Dobbiamo migliorare in tante cose, nei dettagli: arrivare un attimo prima sul pallone, tirare in maniera un po' più precisa. Se non abbiamo vinto la colpa è solo di noi stessi”.

Ancelotti rispedisce poi al mittente l'ipotesi che la squadra sia priva di motivazioni vista la posizione di classifica: “Siamo in una posizione molto buona e la squadra ha un’identità ben precisa, non siamo affatto in una terra di mezzo".

SPORTAL.IT | 17-02-2019 23:30