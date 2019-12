Napoli: Ancelotti in bilico, De Laurentiis ha scelto il sostituto

Resta altissima la tensione in casa Napoli: dopo l’ammutinamento al termine della gara di Champions League con il Salisburgo il rapporto tra squadra e società è ai minimi storici e l’ultima mossa di Ancelotti pare aver peggiorato ulteriormente la situazione.

Il tecnico dei partenopei ha infatti annunciato che porterà la sua squadra in ritiro da mercoledì, per preparare al meglio la sfida di sabato in casa dell’Udinese. Una decisione drastica apparsa subito possibile dopo la deludente prestazione della squadra contro il Bologna: dopo la sconfitta, il Napoli deve fare i conti con il settimo posto in classifica, con 17 punti di svantaggio sull’Inter capolista. Una situazione imprevedibile all’epoca dell’ultima vittoria in campionato, che risale allo scorso 19 ottobre (2-0 contro il Verona).

Mentre De Laurentiis prepara la rivoluzione della rosa, la posizione di Ancelotti è sempre più in bilico. Fino a qualche settimana fa sembrava esser saldo sulla panchina ma ora non lo è più e il presidente dei partenopei, secondo la Gazzetta dello Sport, ha già scelto il sostituto: Gennaro Gattuso.

L’ex timoniere del Milan è apprezzato soprattutto per il suo temperamento e la capacità di tenere unito lo spogliatoio, ragioni per cui è nel mirino anche della Fiorentina, che ha dato fiducia a tempo a Montella per risollevare i viola.

Non è da escludere l’ipotesi che Gattuso ‘traghetti’ il Napoli fino a giugno, quando la società deciderà a chi affidare la panchina in maniera definitiva. Per l’estate restano percorribili le piste che portano a Simone Inzaghi e a Erik ten Hag, al momento alla guida dell’Ajax.

Per quanto riguarda il mercato, diversi giocatori saranno messi in vendita a gennaio, uno su tutti Dries Mertens. Il belga è in scadenza e con ogni probabilità non rinnoverà il contratto. Su di lui c’è l’Inter da diverso tempo ma anche Juventus e Milan stanno sondando il terreno. Possibile anche la partenza di Callejon, che potrebbe essere ingaggiato proprio dai rossoneri.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 12:00