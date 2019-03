Ancelotti "in catene" a Napoli? "Se mi vendono i big..."

Carlo Ancelotti non vuole sentire parlare di Arsenal ma solo di Roma, alla vigilia di una partita che in ottica campionato significa molto. Né tantomeno di mercato in uscita in casa Napoli, minacciando anche provvedimenti… estremi.

“Pensare alla partita di Londra sarebbe da folli e da superficiali – ha attaccato il tecnico partenopeo dalla conferenza stampa -. Ora ci dobbiamo solo concentrare sulla Roma, una partita che dovremo affrontare con la giusta serenità. Non siamo in emergenza, ma qualche acciacco c’è e abbiamo anche Zielinski fermo per squalifica. Nel complesso stiamo bene”.

Situazione Lorenzo Insigne: “Questa mattina ha fatto un’ecografia di controllo, non presenta particolari lesioni. Ha subito una contrattura all’adduttore e nell’arco di 2-3 giorni sarà perfettamente guarito. Ora dovremo valutare se impiegarlo mercoledì contro l’Empoli, mentre con la Roma sarà a nostra disposizione Gaetano. C’è anche Younes che sta bene e devo valutare se utilizzarlo a partita in corso o dall’inizio. Davanti ho abbondanza di uomini, tutti stanno cercando di mettersi in evidenza e di questo sono davvero contento”.

Dall’altra parte ci sarà una Roma che con un cattivo risultato rischia di mettere a repentaglio la propria corsa verso l’Europa. “Da loro mi aspetto una partita gagliarda – ha osservato Ancelotti -. Hanno subito una grande pressione e saranno molto motivati, di sicuro daranno il massimo in campo. Il mio ritorno a Roma? Ci ho trascorso otto anni che per me sono stati indelebili, è un periodo che mi è rimasto nel cuore”.

Infine una battuta sul calciomercato, in particolare sulle voci di importanti partenze dalla Campania. “Allan e Koulibaly sono giocatori del Napoli e tali resteranno. Non abbiamo l’esigenza di vendere, se poi mi vedrete incatenato a Castel Volturno vorrà dire che li abbiamo venduti”, ha scherzato il tecnico di Reggiolo.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 13:50