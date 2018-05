Ancelotti in missione anti Juve: i piani di mercato del Napoli

"Sono veramente felice e onorato di allenare la squadra di una città unica sostenuta da un tifo impareggiabile": l'arrivo di Carlo Ancelotti al Napoli ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e innescato le inevitabili indiscrezioni sui piani di mercato di cui hanno parlato il tecnico di Reggiolo e il patron Aurelio De Laurentiis nei loro primi incontri.

L'ex allenatore del Bayern non ha ancora indicato una lista, ma ha proposto alcune linee guida che la società partenopea potrebbe seguire per rinforzarsi e detronizzare la Juventus cannibale degli ultimi sette anni.

Il primo obiettivo è trattenere i possibili partenti e nostalgici dell'era Sarri: nelle scorse settimane erano dati pronti all'addio Koulibaly, ormai difensore di livello mondiale, Jorginho, accostato al Manchester City, e Ghoulam. Tutti elementi che Ancelotti vorrebbe trattenere per forgiare il nuovo Napoli. Potrebbe invece partire capitan Marek Hamsik, che in questi giorni ha ricevuto una sontuosa offerta dalla Cina, ma Marekiaro può essere sostituito con successo da Zielinski.

La seconda fase verte sui possibili rinforzi: Ancelotti vuole trovare il prima possibile un portiere di qualità dopo la partenza di Reina. Si giocano il posto in azzurro Rui Patricio dello Sporting Lisbona e Leno, del Bayer Leverkusen. Entrambi valgono circa 20 milioni, ma il tedesco si fa preferire per la giovane età.

Poi i grandi nomi, in grado di dare qualità ed esperienza alla rosa: l'assalto ad Arturo Vidal del Bayern Monaco per il centrocampo e al milanista Suso per l'attacco. L'esterno spagnolo può liberarsi dai rossoneri pagando una clausola da 38 milioni di euro e può essere l'erede di Callejon, indicato da tempo come sicuro partente.

Intanto Lorenzo Insigne ha dato il suo benvenuto a mister Ancelotti. "Gli faccio il mio in bocca al lupo e spero che ci darà una grossa mano per le gare importanti, vista la sua grande esperienza. Non ce lo aspettvamo, ma sappiamo che il nostro presidente è capace di questi colpi. Ringraziamo Sarri perché è anche merito suo se abbiamo ottenuto certi risultati", ha detto arrivando a Coverciano per il ritiro della Nazionale.

