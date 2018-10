Ancelotti innamorato di Napoli

Carlo Ancelotti sta vivendo una seconda giovinezza a Napoli e non perde occasioni di esaltare l’ambiente partenopeo e la città campana.

Durante la presentazione del libro ‘Demoni’, l’allenatore degli azzurri ha dichiarato: “A Napoli si sta da dio, è un paradiso. I demoni ci sono nel calcio, ma a Napoli no”.

“Quando non saprò più gestire il troppo stress allora mi ritirerò, come ha fatto Arrigo Sacchi. Chi gestisce bene lo stress lo trasforma in energia. Io ora sto bene e mi piace fare quello che faccio. La finale di Istanbul il mio demone? Non la considero così. Quello è stato un episodio – ha continuato Ancelotti – e come tutti può essere classificato in maniera negativa o positiva. Ma se devo scegliere prendo le notti di Champions del 2003 e del 2007”.

Sulla gestione del gruppo: “E’ una cosa complessa, ma è anche molto semplice. Bisogna coinvolgere, motivare e rendere responsabili tutte le persone. La relazione e la comunicazione tra le persone è fondamentale per tirare fuori le qualità di un determinato individuo. Io non controllo tutto, delego molto alle persone che lavorano con me e di cui mi fido molto”.

