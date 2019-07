Ancelotti: "James? Me lo auguro"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti da Dimaro ha parlato del possibile arrivo di James Rodriguez in azzurro: "Non so se arriva, ce lo auguriamo! Lo conosco molto bene, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, dietro la punta, a destra, anche perchè a noi piace utilizzare le ali pure ma giocatori che giocano dentro al campo anche se sono esterni, il posizionamento eventuale non è problema, è molto adattabile e può giocare in tante posizioni", sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.

"Prenderà la 10? Figurati se sto a pensare che maglia può mettere. L'importante è che sia la maglia azzurra, e poi si vede! C'è molta attesa e frenesia, ma ci vuole tempo e pazienza".

SPORTAL.IT | 09-07-2019 22:01