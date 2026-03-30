Ancelotti, l’ultimo attacco sul caso Neymar arriva da Mourinho e Carlo fa pace con Gattuso

Carlo Ancelotti al centro del ciclone per la mancata convocazione di Neymar con il Brasile: l'attacco arriva anche da José Mourinho. Nel mentre prova ricucire con Gattuso

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

In Brasile non accennano a fermarsi le polemiche per il caso Neymar, a maggior ragione dopo la sconfitta in amichevole contro la Francia. Nella sfida giocata negli Stati Uniti, la nazionale guidata da Carlo Ancelotti ha perso per 2-1, nonostante i francesi abbiano giocato in dieci dal 55′. I brasiliani sono riusciti a condannare Ancelotti per questa sconfitta data la mancata convocazione di Neymar in queste due amichevoli di preparazione al Mondiale contro Francia e Croazia. Un caso che in Brasile continua a far discutere ed è diventato di portata internazionale andando a coinvolgere anche José Mourinho.

Mourinho: “Neymar non convocato? Grave errore di Ancelotti”

Lo Special One, durante questa pausa per le partite delle nazionali, è intervenuto in difesa di Neymar e contro la sua mancata convocazione da parte della nazionale brasiliana: “Immaginate se il Portogallo non avesse convocato Cristiano Ronaldo, o se l’Argentina non avesse convocato Lionel Messi. Non si può escludere Neymar dalla nazionale senza un accordo reciproco. È una grave mancanza di rispetto nei confronti di Neymar Jr. Ha commesso un grave errore“.

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Nel frattempo però Ancelotti come sempre affronta tutto con la sua calma serafica. Si occupa esclusivamente del campo e dei giocatori che stanno giocando, come aveva affermato dopo la partita contro la Francia. È evidente che la gran parte dei brasiliani voglia Neymar al Mondiale per un’ultima volta: la dimostrazione sono i cori per li partiti al Gillette Stadium dopo il secondo gol della Francia durante l’amichevole. Ma l’italiano ha già spiegato che a livello muscolare Neymar non è al 100%, non escludendo che possa comunque essere convocato per il Mondiale di quest’estate.

Ancelotti prova a ricucire con Gattuso: “Lo aspetto al Mondiale”

La lista definitiva dei convocati del Brasile per il Mondiale sarà pubblicata il 19 maggio, e solo in quel momento si potrà capire se Neymar avrà recuperato la forma migliore oppure ha perso quello che potrebbe essere l’ultimo treno per completare la sua carriera. Per Ancelotti però non è una questione impellente, e nel frattempo prova a ricucire i rapporti con vecchi amici e pulire qualche screzio. In un’intervista al Corriere del Ticino, l’ex allenatore del Real Madrid ha parlato di Rino Gattuso. I due, super vincenti insieme al Milan per otto anni, avrebbero avuto qualche screzio quando Rino a sostituito Carlo sulla panchina del Napoli. Divergenze che sono durate anni ma che si sta provando a metterle da parte, anche perché c’è il bene dell’Italia in mezzo: “Gattuso? Gli mando un grande ‘in bocca al lupo’ e lo aspetto al Mondiale. Ce la farà al cento per cento, anzi per scaramanzia al novantacinque per cento. Affrontare l’Italia? Lasciamo al destino. L’unica certezza è che l’Italia si troverebbe in un girone non tremendo in cui l’unica squadra forte è la Svizzera”.

Ancelotti su Bremer e Wesley

Nella stessa intervista, Carlo Ancelotti ha parlato anche dei giocatori brasiliani in Serie A che ha convocato per questa tornata di amichevoli. È tornato in nazionale Bremer dopo un periodo travagliato e ha subito trovato il gol contro la Francia: “Il suo è un gradito ritorno dopo tanto tempo, un rinforzo molto importante per la difesa”, così ha detto Ancelotti. Era stato convocato anche Wesley, ma l’esterno della Roma non sarà a disposizione per l’amichevole contro la Croazia dato che ha già lasciato il ritiro della Seleçao per un infortunio: “Wesley sta facendo benissimo nella Roma sulla fascia e potrebbe essere una delle rivelazioni”.