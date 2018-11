Ancelotti: "L'Empoli ha giocato meglio di noi"

Il Napoli vince ma non convince a pieno Carlo Ancelotti.

Il tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è detto più arrabbiato che emozionato per la prestazione della squadra: “Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma penso che l’Empoli abbia giocato meglio di noi, ha avuto più controllo. Con la Roma avevamo fatto meglio, senza riuscire a vincere, il calcio è questo. Questa volta siamo stati esageratamente premiati: fino al 4-1 la gara era molto aperta ed eravamo in difficoltà”.

”Mi sono arrabbiato con Mertens – ha dichiarato l’allenatore – C’è stato un periodo della partita in cui giocava da esterno, io gli ho detto che per far gol doveva stare al centro: lui mi ha risposto che anche gli assist sono importanti. Nella ripresa ha fatto due gol e un assist, è in gran vena. Riproporre Insigne-Mertens con il PSG? Vediamo. E’ una coppia che è difficile da lasciar fuori, ma Milik ha giocato dieci minuti e ha segnato, dimostrando che anche lui sta bene”.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 23:50