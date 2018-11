Ancelotti: "Lo scudetto non è un'utopia"

Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti in un'intervista a Dazn ha parlato delle possibilità scudetto del Napoli: "Lo scudetto deve essere un sogno e non un’utopia. Se fosse un’utopia sarebbe un disastro. Lo possiamo raggiungere solo attraverso una grandissima impresa, dovremo stare sempre sul pezzo".

Sugli sfoghi post partita di tanti allenatori: "All’estero dopo la partita si parla per 10 minuti, in Italia invece bisogna fermarsi per un’ora con le varie emittenti e per di più in diretta. Anche per questo non mi sorprendo per le reazioni di alcuni allenatori e anzi li capisco: in situazioni del genere, se ti fanno la domanda sbagliata può scattare l’ignoranza".

Il futuro: "Mi piacerebbe vivere qui a lungo. Mi piace l’aria che si respira, anche se sono un uomo del Nord".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 22:30