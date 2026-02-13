Ancelotti, lo United tenta lo scippo al Brasile: assalto anche a Dimarco e Kalulu, Inter e Juventus in ansia

Dopo mercati e stagioni fallimentari, i Red Devils non vogliono più sbagliare: Carletto in cima alla lista per la panchina, ma c'è un grosso ostacolo da superare

Il Manchester United volge lo sguardo all’Italia per provare a ritornare grande. A partire dalla panchina: il sogno proibito dei Red Devils è Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile. A San Siro, invece, sono attesi gli 007 inglesi: occhi puntati sul derby d’Italia tra Inter e Juventus, Dimarco e Kalulu gli osservati speciali.

Lo United su Ancelotti: lo scippo al Brasile

Quella del Manchester United è una vera e propria mission impossible. Perché la nuova vita da ct in Brasile piace – e anche tanto – a Carletto. Il feeling tra Ancelotti e la Seleçao è scoccato, nonostante in un primo momento la decisione della Federazione di puntare su un allenatore straniero non sia andata giù a molti. Al netto di qualche critica per risultati non sempre lusinghieri lungo la marcia d’avvicinamento al Mondiale, già si parla di rinnovo per mister Champions, che potrebbe guidare la Canarinha fino al 2030.

Le parti dialogano da settimane e la firma sarebbe anche piuttosto imminente, come rivelato da The Athletic. Ma i Red Devils sono in agguato, pronti a sferrare l’assalto se dovessero registrarsi tensioni tra le parti. Per il quotidiano britannico The Sun, è una pista difficile, ma il tecnico italiano resta un’opportunità.

La spesa in Serie A: occhi su Dimarco e Kalulu

Il vento sembra essere cambiato a Old Trafford. Merito del traghettatore (con speranze di conferma?) Carrick, che sta risollevando lo United dopo i disastri del silurato Amorim.

Dopo anni di mercati fallimentari e scelte incomprensibili tanto in entrata quanto in uscita (vedi McTominay e Hojlund ‘regalati’ al Napoli), la sensazione è che la proprietà sia intenzionata a puntare su nomi di prima fascia per dare una svolta al futuro del club. A tal proposito, un emissario della società di Manchester farà scalo a San Siro per il derby d’Italia con un duplice obiettivo nel mirino: Dimarco e Kalulu.

Inter e Juventus in ansia

Parliamo di giocatori preziosi per le due squadre. Dimarco si sta rendendo protagonista di una stagione superlativa, forse la migliore della sua carriera: 5 gol e 13 assist sono numeri eccezionali per l’esterno sinistro che ha il contratto in scadenza nel 2027 con l’Inter. La concorrenza inglese spaventa, ma Marotta farà di tutto per accelerare i tempi di quello che potrebbe essere considerato un contratto a vita.

Tuttosport svela il piano dei nerazzurri: prolungamento fino al 2030 con ingaggio da 5,5 milioni all’anno. Basterà? Le statistiche di Kalulu non hanno bisogno di ulteriori commenti: sempre titolare in campionato, in Champions e anche in Coppa Italia. Fondamentale per Tudor come per Spalletti: insomma, una colonna. Comolli non può tergiversare: per il terzino francese ex Milan è pronta un’offerta da 3,5 milioni a stagione per rinnovare fino al 2030.