Ancelotti manda Kean al Napoli

Moise Kean potrebbe fare ritorno in serie A, per la precisione al Napoli. E fautore dell'operazione sarebbe nientemeno che Carlo Ancelotti, ex tecnico della squadra partenopea.

Ne parla il 'Corriere dello Sport', secondo cui il tecnico di Reggiolo sarebbe intenzionato di portare Lozano e Allan a Liverpool, per allenarli all'Everton dopo averlo fatto nel corso della sua esperienza campana.

Nell'operazione potrebbe essere inserito anche l'ex centravanti di Juventus e Verona, che quindi lascerebbe la Premier League dopo una sola stagione.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 21:43