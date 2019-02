Ancelotti: "Meritavamo di vincere"

Carlo Ancelotti ha analizzato così lo 0-0 contro la Fiorentina. "Ci è mancata la finalizzazione e questo aspetto ci ha costretto a questo tipo di risultato. Abbiamo avuto più difficoltà a costruire da dietro per la loro pressione, ma la prestazione c'è stata, abbiamo avuto molte occasioni e la vittoria sarebbe stata ampiamente meritata".

Ruiz ha giocato al posto di Hamsik: "Giocatore diverso, ma la coppia che forma con Allan è molto affidabile. Non è un gioco limpido e lineare come con Hamsik, ma con più profondità. Cambia un po' la visione del gioco, ma non la sostanza".

SPORTAL.IT | 09-02-2019 20:40