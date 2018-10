Ancelotti nervoso, parlare di arbitri è tattica o paura?

Due volte in tre giorni: non è da Carlo Ancelotti parlare (male) degli arbitri, eppure l’allenatore del Napoli – solitamente sempre pacato e sereno – è parso un po’ nervoso (eufemismo) sia sabato nel giudicare la prova di Banti dopo il ko con la Juve sia ieri nel commentare la scelta dell’Uefa di mandare l’ungherese Kassai a dirigere la delicatissima sfida di stasera al San Paolo tra Napoli e Liverpool in Champions. Il sopracciglio inarcato, come fa sempre e soprattutto quando si toccano temi scottanti, senza mai alzare la voce ma con tono fermo e deciso, Ancelotti nel post-Juve ha bollato Banti di “superficialità” nella gestione dei cartellini, lasciando intendere che sia l’espulsione di Mario Rui che qualche ammonizione data ai suoi (Koulibaly e Hysay potevano cavarsela senza gialli) e negata ai bianconeri (leggasi il mani di Chiellini e Ronaldo che segna dopo la segnalazione del fuorigioco) abbiano condizionato la gara.

“Stiamo a posto”, ha ironizzato don Carlo alla domanda su come avesse preso la designazione di Kassai con le ferite lasciate da Banti ancora aperte. Una mezza sorpresa, in verità: ci si sarebbe aspettati un’alzata di spalle con le frasi tipiche del repertorio dei luoghi comuni (“non parlo degli arbitri”, “pensiamo al Liverpool”, “se hanno scelto lui avranno avuto valide ragioni”), invece ZAC subito la frecciata: “Quest’arbitro mi ricorda un precedente nefasto per la mia ex squadra, sono sorpreso da questa designazione, non è neanche passato tanto tempo. Il tempo rimargina le cose ma non le cancella”. Ma cos’era successo con l’agente di cambio Viktor Kassai, arbitro ungherese stimato dall’Uefa? Era successo che nel 2017, in semifinale di Champions c’erano Bayern e Real Madrid. All’andata in Germania le merengues avevano ipotecato la finale vincendo 2-1 ma al ritorno i bavaresi pareggiarono i conti al Bernabeu, vincendo col medesimo risultato. Supplementari ed ecco il patatrac. Kassai espulse Vidal per doppia ammonizione (il secondo cartellino giallo assegnato per un fallo inesistente) e convalidò due gol in fuorigioco di Cristiano Ronaldo ai supplementari. Finì 4-2 per i blancos tra la rabbia dei tedeschi, con Ancelotti costretto a fermare i suoi giocatori che chiedevano giustizia sommaria e si erano avvicinati minacciosamente all’arbitro.

Lui, il fischietto ungherese, non sembra avvertire la pressione tant’è che ieri è stato a cena a Napoli presso il ristorante Mimì alla Ferrovia, visitando anche la cucina dove è stato accolto dagli chef Salvatore Giugliano e Michele Succoia e dal loro staff, ma Ancelotti che parla così frequentemente di arbitraggi è una novità. Paura o pretattica? Di sicuro una figura del suo spessore ha anche sulle spalle la responsabilità di rappresentare il peso politico del suo club, anche in assenza di dirigenti con il solo De Laurentiis che spesso (e forse è meglio) se ne sta in silenzio. Se Ancelotti insomma alza metaforicamente la voce è anche per chiedere un rispetto globale: c’è lui e tanto basta perchè la sua squadra, che si giochi con Juve o Liverpool, non debba subìre torti magari indotti da sudditanza o rispetto reverenziale verso le big storiche.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 03-10-2018 10:54