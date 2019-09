Ancelotti: "Nessun rimpianto per Icardi"

Carlo Ancelotti in conferenza stampa glissa sulle voci che danno Llorente in arrivo a Napoli: "Non so nulla, non sono interessato al mercato, devo pensare ad altro. Se arriva sono molto contento. Rimpianti per Icardi? Nessun rimpianto".

Sabato sera c'è la Juve: "Incontrare Sarri domani sera sarebbe un piacere, ma soprattutto vedere che sta bene, che è la cosa più importante. E' un test importante: le sensazioni sono buone poi c'è il giudizio del campo".

Su Lozano: "Lozano sta bene, è in ottima condizione avendo iniziato la preparazione molto presto. Si sta adattando alle nuove idee e situazioni, è pronto per giocare".

SPORTAL.IT | 30-08-2019 14:48