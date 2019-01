Ancelotti: 'Non dobbiamo vincere per forza'

Ritorno agrodolce nel San Siro milanista per Carlo Ancelotti. Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa dei rossoneri, rischiando di perdere altro terreno dalla Juventus.

Gli azzurri pagano un primo tempo sottotono, ma il tecnico emiliano difende la squadra commentando la gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Nel primo tempo ci è mancata l’intensità, invece nel secondo non posso rimproverare nulla alla squadra, abbiamo creato tante occasioni, senza però riuscire a finalizzarle”.

Guai però a dire che il Napoli fatica a imporsi contro le grandi: “Serve pazienza, è l’ultimo step da fare e lo faremo. Non dobbiamo vincere per forza, dobbiamo solo provare a farlo”.

La prima da avversario in campionato contro il Milan dopo la lunga epopea vincente è finita con un’espulsione per proteste: “Mi è scappata un’imprecazione, piuttosto comune, dopo l’espulsione di Fabian Ruiz, che non c’era assolutamente. Speriamo che ci tolgano il secondo giallo” ha concluso Ancelotti, ripensando all’altra espulsione per doppia ammonizione subita al “Meazza”, quella di Koulibaly contro l’Inter.

