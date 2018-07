Ancelotti non è Sarri: 'Puntiamo lo scudetto'

La parola scudetto, che Maurizio Sarri non utilizzava, compare invece chiara sul sito del Napoli in vista del ritiro degli azzurri, in programma il 10 luglio in Trentino a Dimaro.

"Carlo ha convocato 23 calciatori per il 10 luglio in Trentino, dove resteranno fino al 30.07 per venti giorni di lavoro intenso, che serviranno a gettare le basi e a preparare un progetto sportivo che si pone come obiettivo la conquista dello scudetto…", è la nota della società campana, un chiaro cambio di rotta con il nuovo allenatore.

Il Napoli nel corso della preparazione estiva affronterà i seguenti avversari: "Carpi (Serie B), Chievo e Liverpool".

