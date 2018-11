Ancelotti non fa calcoli ma sa cosa serve per battere il Psg

L’avevamo lasciato dopo la vittoria con l’Empoli assicurare, con un sorriso sornione, che il suo Napoli avrebbe fatto una grande gara con il Psg. Lo ritroviamo due giorni e mezzo dopo con la stessa convinzione anche senza sorriso. Carlo Ancelotti è già un re a Napoli, dopo esserlo stato a Parigi, e cerca il miracolo sportivo di una qualificazione che al momento del sorteggio sembrava utopia. La sala stampa di Castelvolturno è strapiena, com’è logico (e domani ne verranno aperte due nel ventre del San Paolo vista la super-richiesta anche da parte dei media francesi). Domani sera sarà decisiva o quasi, Ancelotti rasserena tutti però: “Abbiamo recuperato bene, sappiamo la difficoltà e l’importanza della gara ma anche quello che dobbiamo fare. L’ambiente è carico nella maniera giusta. Il girone rimane molto incerto, come noi penso che anche il Psg farà calcoli di classifica. Verranno per vincere, com’è nella mentalità delle grandi squadre. Anche perchè è difficile fare certi conti, è tutto equilibrato. Per noi è positivo perchè dopo il sorteggio eravamo la terza ruota del carro e ora siamo lì”.

LA LEZIONE DI PARIGI – All’andata il Napoli ha dato lezione di calcio al Psg ma che squadra arriverà domani al San Paolo? “All’andata loro hanno giocato in due maniere differenti come strategia, non so come giocheranno domani, sicuramente è una squadra forte, difficile da affrontare, a seconda della loro disposizione cambierà anche un po’ la nostra squadra, in questo momento è tutto indecifrabile. Per vincere dobbiamo fare ancora meglio: il risultato a Parigi non ci ha premiato per quel che abbiamo fatto ma non è venuto per caso, siamo stati leziosi in alcune situazioni, potevamo essere più efficaci ma quello è il passato, rimane il fatto che per vincere dovremo fare qualcosa di straordinario. Speriamo di uscire con le stesse sensazioni”. Una parola dolce la spende per Buffon: “E’ un piacere rivederlo motivato nonostante la sua non più giovane età, grande rispetto per il professionista e grande stima per l’amico”.

DA DOVE NASCE L’OTTIMISMO – Il risultato dell’andata non fa pensare ad Ancelotti che il Napoli sia diventato più forte del Psg: “Quel pari ci dà più convinzione ma resta una partita difficile, dobbiamo ripeterci sul campo, altrimenti diventa una partita impossibile. Quando io ero al Psg c’era solo un grande progetto, ora si sta realizzando e manca poco per l’obiettivo di vincere la Champions ma sono già tra le più forti d’Europa”. L’ottimismo però c’è e nasce “da come li vedo giocare, anche quando fanno errori come con l’Empoli. Vedo un gruppo applicato che segue un’idea precisa di quello che vogliamo fare e ne sono contento, è un gruppo che mi piace allenare perchè mi dà motivazioni. Questo aumenta le mie responsabilità perchè se ti seguono tutti meno cavolate dici e fai è meglio, perchè se dici cavolate le fanno”. Domani ci sarà il record stagionale di presenze al San Paolo con oltre 50mila spettatori: “Le vigilie di queste partite sono sempre le stesse, si cerca di dare serenità. Sappiamo che ci sarà un grande ambiente, l’aspetto determinante è la prestazione della squadra. Dobbiamo essere pronti, determinati e coraggiosi in campo, non c’è altra maniera”.

