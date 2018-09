Ancelotti: 'Nulla di compromesso'

La vittoria è stata a un passo. Ma il pallone non è entrato. E adesso servirà l’impresa. Il Napoli si complica la vita in un raggruppamento di Champions già difficile con Liverpool e Psg non andando oltre lo 0-0 sul campo della coriacea Stella Rossa.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Carlo Ancelotti analizza la partita con tanti rimpianti: “Ci è mancato poco per vincere. Cross sbagliati di poco, tiri fuori di poco, passaggi sbagliati di poco, c’è stato un pizzico di sfortuna, ma siamo stati anche poco incisivi. Purtroppo abbiamo impiegato troppo tempo per far arrivare il pallone agli attaccanti. Abbiamo perso due punti in un girone difficile, ma non c’è nulla di compromesso”.

La squadra è calata nel finale: “Loro sono maestri nel perdere tempo, nel finale non si è più giocato. Si poteva recuperare qualcosa in più, ma noi avremmo dovuto segnare prima".

SPORTAL.IT | 18-09-2018 23:40