Ancelotti pensa a Bremer e osserva ex Juve ed ex Milan in Botafogo-Flamengo

Il ct prepara le ultime convocazioni prima del Mondiale. Tra i nomi seguiti ci sono anche Bremer e diversi giocatori impegnati nel classico tra Botafogo e Flamengo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Carlo Ancelotti continua a valutare i possibili convocati della nazionale brasiliana in vista dei prossimi impegni internazionali e della definizione della rosa per il Mondiale. La convocazione prevista domani rappresenta infatti l’ultima occasione prima della lista definitiva. Per questo motivo il commissario tecnico sta monitorando diversi giocatori, tra campionati europei e brasiliani. Tra i profili osservati ci sono anche il difensore della Juventus Bremer e alcuni protagonisti del classico tra Botafogo e Flamengo.

Bremer tra le opzioni per la difesa del Brasile

Tra i giocatori presenti nella pre-lista della nazionale brasiliana compare anche Bremer. Il difensore della Juventus era già stato convocato in passato e aveva fatto parte del gruppo che partecipò al Mondiale in Qatar. Ora il centrale bianconero, da poco rientrato da un infortunio, torna tra le opzioni valutate dallo staff tecnico. Ancelotti deve ancora completare alcuni posti nella rosa e il reparto difensivo è uno dei settori in cui sono ancora possibili novità. La decisione finale dipenderà dalle condizioni dei giocatori e dalle valutazioni dello staff nelle settimane precedenti alla competizione.

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Il classico Botafogo-Flamengo sotto osservazione

Ancelotti sta seguendo con attenzione anche il campionato brasiliano, in particolare il derby tra Botafogo e Flamengo che si disputerà allo stadio Nilton Santos. Il ct sarà sugli spalti. La partita rappresenta un’occasione importante per diversi giocatori inseriti nella pre-lista della nazionale. Un buon rendimento in una sfida di questo livello potrebbe influenzare le scelte finali dello staff tecnico in vista delle convocazioni. Gli osservatori della nazionale stanno quindi monitorando attentamente la prestazione dei calciatori coinvolti.

Gli ex di Serie A e i giocatori nel radar del ct

Tra i calciatori osservati nel classico brasiliano figurano anche alcuni profili con esperienza nel calcio europeo. Nel Flamengo, ad esempio, sono presenti il centrocampista Lucas Paquetá, ex Milan, e il terzino Alex Sandro, ex Juventus. Insieme a loro sono seguiti anche i difensori Léo Pereira e Léo Ortiz. Sul fronte Botafogo, invece, Ancelotti sta valutando il terzino Vitinho e il centrocampista Danilo, inserito nella pre-lista come possibile alternativa in mezzo al campo. Le prestazioni in queste partite potrebbero risultare decisive per conquistare un posto nelle prossime convocazioni della nazionale brasiliana.