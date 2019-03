Ancelotti: "Possiamo battere la Juve"

Carlo Ancelotti è fiducioso alla vigilia del big match contro la Juventus: "Ci giochiamo una partita di campionato che forse è la più importante perché giochiamo contro la più forte. Abbiamo la voglia di giocare al meglio delle nostre possibilità, cercare di vincere e dimostrare di essere competitivi contro una squadra molto forte".

"La Juve troverà una squadra con più sicurezze rispetto all'andata. All'andata era l'inizio di un nuovo modo, un nuovo stile che ora si è consolidato. La squadra ora sta bene fisicamente e mentalmente e credo che non c'è occasione migliore che affrontare la Juve in questo momento. Come si battono? Nessuno è imbattibile. Noi non abbiamo tutte le qualità della Juve. La gara per noi deve essere indirizzata sotto il profilo del gioco e dell'intensità".

Sulla corsa per lo scudetto: "Non è che possiamo fare tanti discorsi. Vincere ci mantiene viva la possibilità di restare in lotta. Un altro risultato indirizza il pensiero verso altre cose. Mi piacerebbe fosse confermato quanto di buono fatto a livello di gioco e aggressività".

SPORTAL.IT | 02-03-2019 16:20