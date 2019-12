Ancelotti, problemi anche con Di Lorenzo

L'agente del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha attaccato Carlo Ancelotti: "Non è bello vedere Giovanni giocare ovunque, la squadra sembra disorientata. Il suo ruolo è il terzino destro e deve fare quello, altrove è adattato. Perché non ha giocato Mario Rui? E’ arrivato dalla partita con Liverpool al limite a livello fisico, col Bologna sicuramente sarebbe stato problematico. Potevano giocare Di Lorenzo e Luperto? No, Di Lorenzo ed Hysaj, si sarebbe creato l’equilibrio giusto sotto il punto di vista tattico, ma si accettano le scelte del tecnico e si va avanti".

Hysaj è l'altro suo assistito: "Non abbiamo deciso niente, siamo nelle mani del Napoli. Se poi le scelte di Ancelotti sono quelle di tenere Hysaj e poi mettere Di Lorenzo a sinistra e Maksimovic a destra, non ha più senso che Hysaj resti. Se non è nell’interesse del club allora è meglio mandarlo via".

SPORTAL.IT | 03-12-2019 17:10