Ancelotti promette sorprese

Il Napoli cerca la vittoria contro il Liverpool dopo il passo falso di Belgrado.

Carlo Ancelotti ha analizzato il match in conferenza stampa: “Il Liverpool non ha solo una stella, ci sono tanti calciatori forti ed è molto pericoloso nelle ripartenze. Dovremo attaccare molto, se vogliamo portare a casa i tre punti sarà importante avere il controllo della partita. Non è una gara decisiva ma di certo fondamentale per recuperare i punti persi contro la Stella Rossa”.

”Ho un’idea di formazione, ma valuterò nell’allenamento di oggi – ha rivelato il tecnico partenopeo – Ho cambiato molto in questo periodo, forse lo farò ancora. Quello che non cambierà sarà il nostro modo di giocare. Il mio rapporto con Klopp? E’ un amico, un avversario difficile da affrontare con grande esperienza. Domani troveremo una squadra di grande intensità: avremo poco tempo per pensare in campo, ma abbiamo tanta fiducia perchè sappiamo cosa possiamo fare e sicuramente lo faremo”.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 16:45