Ancelotti punge Sarri e ringrazia Ronaldo

I dribbling non sono stati il pezzo forte della carriera da giocatore di Carlo Ancelotti, che però quelli figurati ha imparato eccome a farli nel lungo percorso da allenatore che lo ha visto e lo vede brillare nell’arte della diplomazia. Anche per questo la vigilia di Juventus-Napoli, sfida al vertice della Serie A che, a differenza dello scorso campionato, è caduta nelle primissime battute della stagione, non ha avuto i sapori e qualche punta di veleno viste lo scorso anno con i botta e risposta tra Allegri e Sarri.

Il tecnico emiliano ha speso parole di elogio per il collega in conferenza stampa: “Con Allegri ho un buon rapporto, ci si vede poco, ma c’è stima reciproca. È un grande allenatore, esperto e pratico, che sa tirare fuori il meglio da ciò che ha. Conosce benissimo come giochiamo e cosa abbiamo cambiato, avrà preparato benissimo la partita”.

Pratico lo è diventato pure Ancelotti, che rispetto al predecessore fa “frullare” meno il pallone verticalizzando di più. Eppure anche il diplomatico Carletto qualche frecciata la tira, rispondendo alle domande sulla formazione: “Speriamo di mettere in pratica ciò che abbiamo preparato, sarà una gara importante anche se siamo solo all’inizio. Chi gioca? Adesso dovete mettervi in moto – ha sorriso Ancelotti con i giornalisti – Vi siete abituati bene per tre anni…”. Chiaro il riferimento al fatto che con Sarri il turnover era ridotto all’osso e la formazione quasi sempre la stessa.

Ancelotti è tornato in Italia dopo nove anni, eppure l’ultimo confronto con la Juventus è più recente. Primavera 2015, semifinale di Champions League, ultima gara di Carletto sulla panchina del Real Madrid. Anche per questo affrontare i bianconeri è speciale per l’allenatore emiliano, tornato sul biennio trascorso a Torino: "Fa parte del passato, non lo considero un neo della carriera. Fu un’esperienza negativa per i risultati, ma mi aiutò a crescere ed a capire come funziona l'organizzazione societaria”.

Juventus vuol dire anche Cristiano Ronaldo, che non ha mai fatto mistero della stima verso Ancelotti, combattuto però nella scelta del Pallone d’Oro: "Nutro infinita riconoscenza per Cristiano, al di là dei gol che ci hanno dato la possibilità di vincere la Champions, per le qualità umane mostrate. Sono felice che sia in Italia, non per incontrarci, ma per il nostro calcio. Se merita il Pallone d'Oro? Per me sempre, ma quest'anno c'è un altro giocatore a cui sono molto affezionato che ha fatto molto bene”. Il riferimento è ovviamente a Luka Modric.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 16:40