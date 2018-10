Ancelotti punta alla “decima”...formazione, quanti big out

La vera decima l’ha vinta al Real, e quella nessuno gliela tocca: la Champions n.10 era da lustri il sogno proibito delle merengues e fu proprio Carlo Ancelotti ad alzarla al cielo diventando leggenda, ma ora il tecnico emiliano punta ad un’altra…decima, la decima formazione diversa del suo Napoli camaleonte che domani col Sassuolo proverà a risalire la china anche in campionato, dopo la sbornia Champions col Liverpool. Ormai non è una sorpresa, si cambia e si cambierà sempre. E’ vero che c’è la sosta ma Ancelotti guarderà tanti aspetti prima di scegliere gli 11 per domani. Intanto come hanno recuperato gli “eroi” della notte magica con i Reds, poi considererà chi andrà via per le nazionali e chi invece resterà a Castelvolturno ad allenarsi, poi si regolerà anche in base alle caratteristiche del Sassuolo. Il mix di tutto ciò sarà la decima formazione diversa in 10 partite sulla panchina del Napoli.

CHI HA GIOCATO DI PIU’ E CHI DI MENO – Guardando il minutaggio in campionato (cui va sommato quello in Europa) si scopre che il più utilizzato è Koulibaly: 630′ per il difensore senegalese, facile ipotizzare che tocchi a lui riposare. Pronto Maksimovic, utilizzato a destra mercoledì scorso ma che giocherà centrale (anche per contrastare Boateng con la sua fisicità), poi c’è Allan, il motorino inesauribile: 571′ per il brasiliano, che però non andrà (suo malgrado) in giro per il mondo con il Brasile. Anche lui dovrebbe inizialmente rimanere fuori per far spazio a uno tra Rog (92′ per lui finora) o Diawara (199′) che sono tra i meno utilizzati. Sembra quasi scontata la panchina per Insigne (542′ in campionato più le due gare in Champions) con Mertens (solo 316′ in campionato finora) titolare al fianco di Milik. Non si può neanche escludere che Ancelotti reinventi l’attacco puntando su Verdi e Ounas: c’è il precedente del Milan di Gattuso che ha distrutto il Sassuolo proprio giocando senza una vera prima punta di ruolo. Dovrebbe tornare Hysaj ma l’albanese potrebbe giocare a sinistra al posto di Mario Rui, con Malcuit (119′ in campionato) a destra. Potrebbe essere riconfermato anche Fabian Ruiz (110′ in campionato) come vice-Hamsik o come interno mentre rischia la panchina Callejon, che col Liverpool ha corso per tre. Un vero rebus che Ancelotti però saprà sciogliere, con l’idea di arrivare alla sosta col secondo posto blindato e guardando a nuovi orizzonti. La decima è pronta.

