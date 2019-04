Ancelotti punta su Zaniolo per il Napoli del futuro

Potrebbe essere Nicolò Zaniolo, un po' a sorpresa, uno dei grandi rinforzi del Napoli per la prossima stagione. Il giovane centrocampista della Roma è infatti stato indicato da Carlo Ancelotti come l'uomo giusto per rinforzare la squadra partenopea in vista di una stagione che dovrà rappresentare il riscatto per la truppa azzurra.

Zaniolo è divenuto uno dei perni della Roma e non avrebbe intenzione di cambiare aria, ma la cessione diventerebbe difficile da evitare in caso di mancato approdo dei giallorossi in Champions League. Oltretutto la società capitolina non ha fissato alcuna clausola sul suo cartellino, rendendo l'operazione non così complicata per il Napoli.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 21:54