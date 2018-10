Ancelotti re Mida, oscurato anche Sarri

Le bambole probabilmente resteranno spettinate, ma a chi importa? Napoli sogna con il suo nuovo Re, Don Carlo Ancelotti, che in pochi mesi è riuscito nell’impresa di scalare l’Everest-Sarri, cancellando l’ingombrante figura del Maestro e facendo sognare quei trofei mai vinti nella precedente gestione. “Non sono venuto qui a pettinare le bambole”, disse nel giorno della sua presentazione Ancelotti facendo capire di avere ambizioni importanti. Lo scetticismo legato a una campagna acquisti deludente (sulla carta), le perplessità di parte della tifoseria morbosamente legata al tecnico che aveva incantato tutti anche per il suo essere personaggio sopra le righe, contro il Palazzo, alfiere di una ribellione di popolo anche se un po’ troppo vittimista, erano due scogli giganteschi per don Carlo. Spazzati via anch’essi in pochi mesi. Oggi il suo Napoli è tanto diverso quanto bello da quello che ha ereditato.

BELLO A META’ – Se prima ci si doveva accontentare di applausi e pacche sulle spalle (anche un po’ ipocrite) per aver fatto soffrire per 20′ o 30′ le big d’Europa come Real o City, oggi è il Napoli che si concede il lusso di consolare rivali più accreditati. Ora sì che si può parlare di “calcio più bello d’Europa” senza suscitare ironie e risolini degli avversari. Surclassato il Liverpool al San Paolo, preso a schiaffi il Psg al Parco dei Principi. La beffa finale col gol del 2-2 di Di Maria ha lasciato l’amaro in bocca ma non ha tolto nulla all’impresa degli azzurri. Contro Neymar, Cavani e Mbappè il Napoli è sembrata la vera Grande in campo. Con i Maksimovic – rispolverato e reinventato in un nuovo ruolo proprio da Ancelotti dopo essere stato costretto ad emigrare l’anno scorso perchè non giocava mai – con i Fabiàn Ruiz che in estate veniva considerato un oggetto misterioso, con l’Allan formato Pallone d’oro che sta incantando tutti. Tatticamente Ancelotti ha stracciato Tuchel, l’ha costretto a rivedere tutto nel secondo tempo e se nel Napoli ci fossero stati interpreti più forti ancora non ci sarebbe stata partita, ma va bene così.

SCOMMESSA VINTA – La scommessa del tecnico è proprio questa: vincere senza campionissimi. Il 4-3-3 che aveva fatto impazzire i sarriani non c’è più, ma il 4-4-2 caro ad Ancelotti non è un dogma. Addio integralismi legati al passato, se c’è da giocare a 3 si gioca a 3. Se c’è da cambiar ruolo a qualcuno lo si fa ed ecco Insigne reinventato goleador, ecco Hamsik alla Jorginho (a Parigi per Marekiaro la miglior partita dall’inizio della stagione), ecco Callejon tuttofare, ed ecco una panchina in cui tutti si sentono titolari-bis. Una risorsa preziosissima: non ci sono bocciati, non ci sono primedonne. Tutti fanno parte del progetto e ora a Napoli si sogna. Quando metti sotto non solo virtualmente ma anche nel risultato i vicecampioni d’Europa e club candidati al successo in Champions chi può far più paura? Ancelotti è riuscito a sradicare ogni senso di inferiorità nella squadra che va ora al di là dei suoi stessi limiti. Mentalità vincente. Personalità crescente. Non c’è bisogno di spremere sempre gli stessi, anzi. Quello che negli anni passati si è rivelato il vero boomerang del Napoli, ora non esiste più. Anche nelle interviste è cambiata la musica: niente più lamentele, niente più turpiloquio, niente più accuse a destra e a manca, ma un solo credo: non guardiamo gli altri, pensiamo solo a crescere noi. E Ancelotti è convinto che il potenziale che ha in mano può dare ancora molto di più. E non per pettinare le bambole, ma per vincere.

SPORTEVAI | 26-10-2018 11:05