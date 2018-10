Ancelotti rilancia: "Lotteremo con la Juventus"

Carlo Ancelotti rilancia la sfida alla Juventus. Lo fa dopo la vittoria del suo Napoli sul Sassuolo, in una notte in cui la squadra azzurra ha mostrato davvero il volto del proprio allenatore: in campo con uomini nuovi dal primo minuto, la partita è stata sbloccata da Ounas nel primo tempo e chiusa dal "senatore" Lorenzo Insigne nella ripresa.

"Possiamo lottare fino alla fine con la Juventus", il chiaro messaggio lanciato da Ancelotti a fine partita, ai microfoni di 'Sky Sport': "Qui ho trovato un'ottima base su cui lavorare e crescere ulteriormente. Quello che dovremo fare sarà mettere insieme nel miglior modo possibile tutti questi ingredienti. Anche con il Sassuolo abbiamo dato vita a una prova di grande personalità, mostrando un gran calcio".

Impossibile non parlare del turn over, una specie di novità a Napoli dopo la gestione di Maurizio Sarri. "Quando disponi di ragazzi tutti seri, farli girare in campo non rappresenta certo un rischio – l'analisi di Ancelotti -. Tutti si impegnano al massimo quando ci alleniamo, quindi il fatto che giochino è giusto".

Infine un'opinione su due giocatori che sembrano essere diventati il cardine della squadra, Koulibaly e Insigne: "Lorenzo ha una condizione mentale e fisica eccezionali e che gli permettono di essere determinante sempre. Koulibaly è uno dei migliori giocatori che abbiamo in squadra, prima o poi verrà anche per lui il momento di riposare".

