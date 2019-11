Ancelotti rompe il silenzio: "Io dimissioni? Vi spiego tutto"

"Mai pensato alle dimissioni. E Insigne non gioca perché non poteva giocare". Carlo Ancelotti torna a parlare nella conferenza stampa che precede la sfida di Champions League contro il Liverpool, nonostante gli azzurri siano ancora in silenzio. Ma il tecnico del Napoli ha onorato le disposizioni Uefa approfittandone per chiarire alcuni punti importanti del delicato momento suo, della squadra e del club.

"Di momenti difficili nel corso di una carriera capitano sempre a un allenatore – ha esordito Ancelotti -. Fa parte degli alti e bassi della stagione, possiamo uscirne con la voglia e l'impegno da parte di tutti. Da parte nostra c'è una collettiva unità di intenti, a dispetto delle malelingue. E tutti coloro che sono venuti qui sono disponibili, gli altri indisponibili".

Il riferimento, chiaro, è a Lorenzo Insigne: "Spazziamo via le illazioni, non poteva giocare. E a Milano è uscito per infortunio, mi pare evidente – ha tagliato corto l'allenatore degli azzurri -. E da capitano sarebbe venuto volentieri, voleva aiutare la squadra, ma ieri ha provato e aveva fastidio al gomito".

Ancelotti poi individua i problemi che stanno attanagliando la squadra: "A Milano ho visto l'impegno di tutti, siamo frenati dal fatto che non tutto va come vorremmo. Forse c'è una certa preoccupazione nelle giocate, ma sicuramente con il Liverpool non andrà così".

Non mancano parole importanti sul suo futuro nel Napoli: "Alle dimissioni si può anche pensare, ma in trent'anni a me non è mai capitato di pensarci. Basterebbe che mancasse la fiducia di società o giocatori, ma qui c'è".

"Proprio questo è il motivo per cui dico che questa situazione è momentanea. I problemi ci sono in ogni gruppo, e noi ne usciremo", parola di Ancelotti.

Che chiude su Jurgen Klopp: "Non vuole darmi consigli? Lui è uno dei pochi da cui potrei accettarne".

