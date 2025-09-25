Ancelotti, Ronaldo supplica Carlo, Davide beffato da portiere e Var nel finale: "Vergogna"

Il Fenomeno ex Inter vuole rivedere Neymar in Nazionale, il Botafogo fermato in casa dal Gremio con un dubbio rigore fischiato contro allo scadere

Vedremo Neymar con la maglia della Seleçao ai prossimi Mondiali negli Stati Uniti la prossima estate? Questo è almeno il desiderio di Ronaldo. Il due volte campione del mondo brasiliano ha auspicato il ritorno di Neymar mercoledì, affermando che la nazionale brasiliana “non ha nessun altro calciatore” come lui.

Ronaldo garantisce per Neymar

Regolarmente convocato dal suo club, il Santos, dove è tornato a gennaio , il capocannoniere della storia della Seleçao (79 gol in 128 partite) non è stato convocato da Ancelotti per le partite di qualificazione ma il Fenomeno garantisce per lui. Nonostante sia soggetto a infortuni, Neymar, a 33 anni, rimane “un giocatore decisivo per la Seleçao”, ha assicurato Ronaldo durante un evento pubblicitario a San Paolo insieme a Neymar. “Non abbiamo un altro calciatore come Neymar e speriamo che sia al 100% per la Coppa del Mondo”.

Neymar non indossa la maglia verde-gialla dall’ottobre 2023, quando subì un grave infortunio al ginocchio contro l’Uruguay. Commentando l’assenza dell’ex giocatore del PSG per le ultime due partite di qualificazione a inizio settembre, Carlo Ancelotti ha sottolineato che “deve arrivare in buone condizioni fisiche per aiutare la nazionale a dare il meglio di sé ai Mondiali”.

La beffa per Davide Ancelotti

Intanto le cose continuano ad andare male a Davide, il figlio di Carlo Ancelotti. Senza Allan per gravissimi motivi familiari il suo Botafogo ha pareggiato 1-1 contro il Gremio de Porto Alegre nella 16ª giornata del Campeonato Brasileiro in un gara decisa da una controversa decisione del VAR e da un gol segnato quasi nei minuti di recupero dal portiere Volpi .

Cuiabano ha aperto le marcature per il Botafogo, che, con 13 giocatori fuori tra infortuni e squalifiche, ha gradualmente perso slancio con l’avanzare del secondo tempo. Il Gremio ha preso il controllo della partita negli ultimi minuti, fino all’azione controversa del 42° minuto. Matheus Martins ha aperto il braccio e la palla, calciata da fuori area, lo ha colpito. Dopo aver consultato il VAR, l’arbitro ha fischiato un rigore Il portiere Tiago Volpi ha trasformato il rigore e ha portato il risultato sull’1-1 .Con questo risultato, il Botafogo resta al quinto posto con 40 punti. Nelle sue 19 partite come allenatore del Botafogo, il figlio di Carlo Ancelotti ha ottenuto 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte .

Davide Ancelotti ha ammesso di sentirsi frustrato dopo aver visto due punti sfuggire negli ultimi minuti: “Penso che la squadra meritasse la vittoria. Poi è successo quello che sappiamo tutti. Certo, ora provo molta frustrazione, ma non è una sconfitta, è un pareggio, e può essere un assaggio di sconfitta con frustrazione”.

Lo sfogo del ds del Botafogo

Il direttore sportivo del Botafogo, Léo Coelho , è stato poco diplomatico nell’analizzare la decisione del VAR: “Sono qui oggi a nome del Botafogo per esprimere la nostra profonda indignazione per quanto accaduto. Ribadisco quanto ho detto all’arbitro. Quello che è successo oggi è stata una vergogna. Una vergogna che ha portato a un risultato di parità a causa dell’arbitraggio. Questi due punti sono stati persi solo a causa dell’arbitraggio”.