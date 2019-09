Ancelotti severo con il Napoli: "Ma non per il risultato"

Carlo Ancelotti fatica terribilmente ad accettare il 4-3 subito dal suo Napoli sul campo della Juventus.

"Questo test non è stato positivo. La prima ora non l'abbiamo giocato bene, poi siamo stati bravi a restare in partita e l'abbiamo raddrizzata. Questo è vero. Però poteva finire anche 3-3 e il mio giudizio sulla partita non sarebbe cambiato. Ed è un giudizio negativo", è la severa analisi del tecnico partenopeo raggiunto dai microfoni di 'Sky Sport'.

"Sul 2-0 loro hanno potuto giocare in contropiede, mentre noi abbiamo avuto il controllo. L'abbiamo raddrizzata sulle palle inattive, ma dare loro la possibilità di pressare e prendere coraggio ha deciso il match dal punto di vista tattico", ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 01-09-2019 00:08