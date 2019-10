Ancelotti: "Sfortunati, giocato a una porta"

Carlo Ancelotti analizza così il pareggio contro la Spal del suo Napoli: "La prestazione è stata buona, non abbiamo mai perso lucidità e subito ripartenze, anche se ci siamo sbilanciati nella seconda parte. Dopo la Champions hai meno energie, ma abbiamo dimostrato di stare bene. Dobbiamo continuare con questa intensità, poi i risultati ci daranno ragione. Oggi siamo stati un po’ sfortunati".

" L’ultima parte di gara abbiamo giocato ad una porta, ho provato a sfruttare Callejon largo per i cross per Llorente e Milik. Le occasioni sono arrivate, anche con lucidità. Sono partite in cui è difficile sfruttare la qualità con gli spazi stretti. Tutti hanno fatto il loro lavoro, anche Mertens si è mosso bene dietro a Milik.. La prestazione c’è stata, difficile rimproverare qualcosa. Ora non dobbiamo abbatterci perché mercoledì c’è un’altra grande partita da giocare, contro l'Atalanta".

SPORTAL.IT | 27-10-2019 18:21