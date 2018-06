Ancelotti, sgarbo all'Inter: il Napoli si prende il portiere del futuro

Il Napoli rivoluzionerà il reparto dei portieri per la prossima stagione. Il club partenopeo ha infatti già perso Pepe Reina e Rafael, entrambi in scadenza di contratto, e cederà molto probabilmente Luigi Sepe, che ha chiesto la cessione per giocare con continuità. La società di Aurelio De Laurentiis dovrà quindi acquistare ben tre portieri nella prossima sessione di mercato. I nomi per ricoprire il ruolo da titolare sono quelli di Rui Patricio e Bernd Leno, mentre per il ruolo di vice Carlo Ancelotti avrebbe indicato un giovane estremo difensore, già obiettivo di mercato dell'Inter. La dirigenza azzurra ha infatti avviato i contatti per Andriy Lunin, portiere dello Zorya Luhansk.

Il classe 1999 sta impressionando i top club europei grazie alle sue prestazioni con il club ucraino ed è seguito con interesse da diversi mesi da Inter e Juventus. I bianconeri si erano limitati semplicemente a sondare il terreno, mentre i nerazzuri hanno presentato anche un'offerta formale di 6 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli si è inserito prepotentemente nelle ultime ore, offrendo 8 milioni di euro alla società ucraina.

Il nuovo allenatore degli azzurri Carlo Ancelotti potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella buona riuscita della trattativa. Nei giorni scorsi Lunin ha parlato alla stampa ucraina della possibilità di lavorare con il tecnico ex Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid tra le altre: "Mi piacerebbe moltissimo lavorare con Ancelotti, qualsiasi calciatore vorrebbe lavorare con un simile allenatore!". Anche il direttore generale dello Zorya Luhansk ha confermato il duello di mercato tra i due club italiani, evidenziando anche come la trattativa con la società di Aurelio De Laurentiis sia in stato più avanzato. Dopo l'acquisto quasi certo di Simone Verdi,la dirigenza del Napoli è pronta quindi a chiudere il secondo colpo dell'era Ancelotti.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 11:05