Ancelotti si gode Milik: "E' bravissimo"

Dopo il 2-0 al Chievo, Ancelotti ha commentato la prova del suo Napoli: "Sono soddisfatto, siamo migliorati nella fase difensiva, siamo stati più lenti nella costruzione del gioco ma in questa fase della stagione ci può stare", le sue parole a Sky Sport.

Parole al miele per Milik: "E' qua da quattro giorni, non mi aspettavo di più e ha fatto molto bene. E' bravissimo, sono contentissimo di lui". Una battuta anche sul mercato: "Esterni? C’è abbondanza, Tonelli e Luperto si sono adattati con grande impegno, stiamo valutando alcune situazioni sul mercato ed avremo tempo per farlo. Non c’è emergenza, questi calciatori si adattano molto bene".

SPORTAL.IT | 30-07-2018 07:20