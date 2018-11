Ancelotti: Sospendere le partite quando arrivano insulti

Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche per il gesto provocatorio di Mourinho all’Allianz Stadium con la mano portata all’orecchio per stuzzicare i tifosi della Juventus dopo aver ricevuto offese per tutta la gara con il Manchester United che il tema della cultura sportiva torna d’attualità. A Coverciano, in occasione delle celebrazioni per i 120 anni della Figc e della consegna della Panchina d’oro, è tornato sull’argomento Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli già più volte, nel corso della stagione, aveva notato subito – a distanza di nove anni dalla sua ultima esperienza in serie A – la grande differenza con i paesi stranieri, sottolineando come l’Italia sia assai indietro come cultura sportiva. Nel parlare della sua lunga e vincente esperienza all’estero Ancelotti ha detto: “In Inghilterra mi è capitato di non portarmi dietro il mio staff e ho trovato diverse differenze, il problema più grande all’estero può essere la lingua, lavorare all’estero comporta qualche difficoltà nel mostrare le emozioni e le motivazioni se non parli bene la lingua, non c’è sempre una comunicazione diretta e immediata, talvolta diventa difficile”.

L’ACCUSA – Poi l’affondo: “Dove sono più avanti non è dal punto di vista tecnico e tattico, ora il calcio si è globalizzato, ma nelle strutture e nella cultura sportiva. In Italia siamo indietro, pensiamo ancora che il calcio sia una battaglia e non un evento piacevole, in Inghilterra hanno fatto passi avanti giganteschi, è impossibile essere insultati lì. Anche in Francia, dove però non c’è la passione che c’è da noi. In Spagna c’è una rivalità forte ma il livello di maleducazione che c’è da noi lì manca del tutto. Ora abbiamo un vantaggio: si possono sospendere le partite, si fermano per la pioggia, come è capitato a noi a Genova per 10 minuti e allora dico che si possono fermare anche le partite per gli insulti”. Anche Capello lancia una proposta: “Suggeriamo a tutti i giocatori di salutare sempre gli spettatori, andando in mezzo al campo a fine partita”. Poi sulla sua esperienza all’estero ha aggiunto: “In Spagna mi accusavano di far lavorare troppo la squadra, una volta il giornale Marca uscì con il titolo “Sta Matando el Madrid” ed anche i giocatori mi chiedevano di lavorare sulla tattica più che fisicamente”.

SPORTEVAI | 12-11-2018 11:44