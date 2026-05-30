Ancelotti stravolge il Brasile per il test con Panama a 11 giorni dal Mondiale, due "italiani" titolari, la decisione su Neymar

Domani amichevole premondiale per gli auriverde, il ct punta molto su Wesley. Tutta la rosa a lezione arbitrale sulle tante novità regolamentari

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Sarà un Brasile inedito quello che domani affronterà Panama in amichevole al Maracanà in vista dei Mondiali. Mancano 11 giorni alla competizione e Carlo Ancelotti cambia tutto per provare nuove soluzioni in attesa del debutto contro il Marocco fissato per il 14 giugno al New Jersey Stadium di New York.

Wesley sotto osservazione

La nazionale auriverde si è allenata sotto una leggera pioggia a Granja Comary, nella regione montuosa di Rio de Janeiro. Carlo Ancelotti ha diretto degli esercizi su un campo ridotto, tra cui specifiche esercitazioni di attacco e difesa. Il ct con il suo staff ha lavorato su schemi offensivi sulle fasce in una simulazione di attacco contro difesa. Nell’esercizio, sono stati effettuati due passaggi simultaneamente: uno a destra, per i cross in area di Wesley , e un altro a sinistra, per un movimento ripetuto da Alex Sandro. Durante l’allenamento, Ancelotti ha dato istruzioni ai giocatori sul posizionamento, in particolare riguardo al sistema difensivo e alla linea di copertura.

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La formazione del Brasile

Ancelotti ha schierato in allenamento una formazione che sarà quella titolare contro Panama. I portieri si sono alternati durante le sessioni, ma ci si aspetta che Alisson sia il titolare. La probabile formazione dovrebbe essere: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e Raphinha.

L’attesa per Neymar

Nonostante si stia ancora riprendendo da un infortunio di secondo grado al polpaccio destro, Neymar ha partecipato all’allenamento anche se solo come spettatore. La stella del Santos non ha partecipato all’attività: indossava scarpe da ginnastica e dopo l’attività in palestra si è limitato ad una leggera corsetta intorno a uno dei campi di allenamento del centro sportivo. Neymar salterà sicuramente il debutto col Marocco e si spera di recuperarlo per la gara contro Haiti del 20 giugno.

Tutta la rosa ieri, presso il centro di allenamento Granja Comary , a Teresópolis ha poi assistito a una conferenza sui cambiamenti che avverranno nell’arbitraggio per i Mondiali del 2026 . Le nuove regole stabilite dall’International Football Association Board (IFAB) entreranno in vigore ai Mondiali. Rodrigo Cintra, presidente della Commissione Arbitrale della CBF, ha spiegato alcune delle modifiche al regolamento per i Mondiali, che riguardano i protocolli del VAR, le regole per i rinvii dal fondo, le rimesse laterali e le sostituzioni, nonché altre situazioni che potrebbero ritardare la ripresa della partita.

La lezione sulle novità arbitrali

A partire dai Mondiali, si verificherà un cambiamento significativo in alcuni degli errori arbitrali più comuni nel calcio: i calci d’angolo o i rinvii dal fondo assegnati in modo errato saranno corretti dal VAR. Affinché la regola sia valida, deve essere applicata prima della ripresa del gioco. I giocatori avranno fino a dieci secondi per lasciare il campo dal momento in cui il quarto ufficiale alza il tabellone indicante i numeri del giocatore sostituito e del giocatore che entra al suo posto. L’uscita deve avvenire dal lato del campo più vicino al giocatore. Se il giocatore non rispetta queste istruzioni, il sostituto dovrà attendere un minuto dopo l’interruzione del gioco prima di poter entrare in campo. I giocatori infine avranno a disposizione un massimo di cinque secondi per rimettere in gioco il pallone sui rinvii dal fondo e sulle rimesse laterali.