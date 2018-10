Ancelotti: Tanti possono fare ancora di più, Insigne è ko

Dove eravamo rimasti? Al Napoli come anti-Juve, capace di reagire al ko nello scontro diretto inanellando due vittorie in Champions col Liverpool e in campionato col Sassuolo. Ma soprattutto al turnover massiccio, diventato regola e non più eccezione. Tanto più quando hai assenti pesanti, come rivela a sorpresa lo stesso Ancelotti. A Udine mancherà l’uomo più in forma, Lorenzo Insigne: “Vi do un vantaggio sulla formazione, abbiamo degli indisponibili quindi sarà più facile per voi capire chi gioca. Ci mancheranno Insigne, Ounas e Luperto. Per Insigne non è un problema grosso ma speriamo di recuperarlo per mercoledì, pensiamo di recuperarlo per il Psg”. Sulla gara di domani incideranno nelle scelte gli impegni dei tanti nazionali: “E’ chiaro che nella valutazione della partita di domani do priorità a quelli che sono rimasti qua, poi c’è chi come Milik e Zielinski, ha giocato domenica e sono tornati prima, ma c’è chi come Ospina è arrivato ieri, Diawara si è allenato solo oggi…”.

NON CADE NELLA TRAPPOLA – Allegri conta di vincere domani pomeriggio col Genoa per portarsi a +9 e mettere ulteriore pressione ma Ancelotti non ci casca: “La pressione c’è perchè vogliamo migliorare, proseguire la striscia positiva iniziata prima della sosta, non stiamo qui a fare calcoli e neanche a guardare in casa d’altri. La mia priorità è far bene in tutte le competizioni, quando ci si trova bene in un posto e gli altri si trovano bene con te proseguire non è mai stato un problema. Penso che per ora sia così, sono convinto che questo cammino potrà essere ancora migliore in futuro”. Dopo un passaggio sulle riforme attese dal nuovo presidente federale che verrà eletto lunedì e si parla di playoff scudetto e più sostituzioni (“Non so, credo che anche questi siano dettagli, per la Figc è importante trovare stabilità che non ha avuto nell’ultimo periodo. L’ultima gara della nazionale ha dato segnali importanti, si può uscire velocemente dal periodo difficile. Il format del campionato però per me va bene così”) Ancelotti assicura che il suo Napoli può crescere e non di poco: “L’insidia maggiore è quella di non avere la capacità di esprimere tutto il potenziale a livello di qualità e di mentalità è più facile che le partite le vinciamo. Ci sono giocatori che non hanno ancora espresso tutto il potenziale, ci sono stati cambiamenti e c’è chi si adatta prima e chi dopo, sono soddisfatto di tutti ma c’è chi ha notevoli margini di miglioramento”.

SI PUO’ DARE DI PIU’ – Nel dire chi, però, scherza: “Ospina, Karnezis, Malcuit, Albiol, Koulibaly, tutti…”. Uno che sicuramente ha ancora tanto da dare è Mertens: “E’ stato tra gli ultimi a tornare dopo i Mondiali, sta crescendo, mi aspetto continuità da lui, ha fatto ottimi periodi di partita, ha fatto meglio quando è entrato così come è successo a Milik, mi aspetto che facciano bene anche dall’inizio”. Dopo i consueti complimenti alla città (“Napoli è bellissima, c’è tanto sole, ho fatto il calcolo stamane che negli ultimi 5 anni dove ho allenato sembrava di stare indoor, di vivere al coperto”) il tecnico parla di Hamsik: La metamorfosi è compiuta, è nella sua natura giocare anche in questo nuovo ruolo, è solo un problema mentale perchè gli è sempre piaciuto inserirsi ma è tanto intelligente che tatticamente non ha difficoltà ad adattarsi”. Infine sugli infortunati spiega: Ghoulam deve ancora recuperare una condizione fisica ottimale, l’abitudine nei contrasti, sta lavorando con i compagni ed è solo un problema di tempo. Per Meret c’è l’ok dei medici, ha iniziato a fare le partitelle, è anche per lui una questione di tempo ma molto breve. Ha fatto 20 giorni di lavoro crescente ma non al cento per cento, lo valuterò personalmente dal punto di vista tecnico”.

SPORTEVAI | 19-10-2018 13:00