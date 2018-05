Ancelotti tenta Hamsik: 'Futuro? Vedremo...'

La 'moral suasion' è partita. Carlo Ancelotti è a Napoli da meno di una settimana, eppure tutto sembra già essere cambiato attorno al pianeta azzurro, almeno per quanto riguarda le prospettive di mercato. Come sa bene il presidente De Laurentiis, riuscito nel "miracolo" di portare alla guida del Napoli uno dei tecnici più apprezzati, e pagati, del mondo, una firma così in panchina può convincere a restare chi voleva partire o magari a venire chi neppure prendeva in considerazione l'ipotesi di far fare alla propria carriera una tappa al San Paolo. Ecco allora che Marek Hamsik sta riflettendo sul proprio futuro, dopo aver aperto a chiare lettere all'ipotesi dell'addio solo poche ore prima della firma di Ancelotti.

Il capitano del Napoli, in vacanza in Slovacchia, ha rilasciato un'intervista ai connazionali di 'Sport24', ammettendo che qualcosa è cambiato dopo un colloquio con il nuovo allenatore…: “Per ora sono un calciatore del Napoli. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. La sensazione, dalle parole, è che la volontà di cambiare sia ancora dominante. Ma l'effetto-Ancelotti può durare ancora a lungo…



SPORTAL.IT | 27-05-2018 12:15