Ancelotti, vacanze finite: torna in Brasile e richiama Neymar dopo quasi due anni, cosa è cambiato

Il ct auriverde prepara la lista di convocati per le gare di qualificazione con Cile e Bolivia di settembre, l'ex Psg pronto al grande ritorno

Vacanze finite per Carlo Ancelotti: l’ex tecnico del Real Madrid tornerà a indossare la tuta della nazionale brasiliana questa settimana, dopo due mesi di assenza dal Paese. Il ct italiano arriverà a Rio de Janeiro domani per definire la sua rosa preliminare, che verrà poi presentata più avanti nel corso della settimana. Si prevede che Neymar sarà tra i convocati.

Le prossime amichevoli del Brasile

Il Brasile si è già assicurato la presenza ai Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico . Tuttavia, ha due partite in programma a settembre contro Cile e Bolivia che serviranno ad Ancelotti per testare il gruppo e far assorbire meglio le sue metologie. A distanza di due mesi dalla vittoria contro il Paraguay sarà per lui l’occasione di assistere dal vivo alle partite del Brasilerao e di contattare i vari nazionali.

Durante questo periodo sir Carlo ha monitorato attentamente diversi giocatori, tra cui Neymar. Il giocatore del Santos era stato escluso dalla prima tornata dei convocati perché non si era ancora completamente ripreso dagli infortuni. Ora la situazione è cambiata: ‘O Ney farà parte della lista.

La doppietta di Neymar

L’ex Psg, che ha stentato a rimettersi in forma da quando è tornato in Brasile ma che ha sempre sponsorizzato Ancelotti, sta risalendo piano piano la china e la settimana scorsa è stato l’eroe della serata al MorumBIS Stadium di San Paolo, dove il Santos ha superato la Juventude per 3-1. Con una doppietta il numero 10 ha permesso ai bianconeri di uscire provvisoriamente dalla zona retrocessione del campionato brasiliano. E’ la prima doppietta dal suo ritorno in Brasile. L’ultima volta che Neymar ha vestito la maglia del Brasile è stato il 18 ottobre 2023 contro l’Uruguay, quando subì la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.

Al suo ritorno alla sede della Confederazione calcistica brasiliana (CBF) , Ancelotti dovrà presentare la sua rosa preliminare alla FIFA entro domenica prossima, 17 agosto, e quella definitiva il 26. Il Brasile ospiterà il Cile allo stadio Maracanã il 4 settembre e poi affronterà la Bolivia a El Alto il 9 settembre.

Il programma del Brasile

Il Brasile è al terzo posto con 25 punti, a pari merito con l’Ecuador , secondo in classifica, e dietro la capolista Argentina , attualmente a 35 punti. Una volta terminate le qualificazioni sudamericane , la Canarinha giocherà sei amichevoli nelle partite della Coppa del Mondo FIFA di ottobre, novembre e marzo, prima di comporre la squadra definitiva per la Coppa del Mondo, che dovrebbe vedere la luce a fine maggio 2026.